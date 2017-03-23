آمال قطر تتقلص في التأهل إلى المونديال بعد الخسارة أمام إيران

رويترز - الرياضية | Thursday, 23 March 2017 - 21:00 pm

تقلصت آمال قطر بشدة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم،بعد الخسارة مساء اليوم الخميس على أرضها 1-0 أمام إيران، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلية لمونديال كأس العالم 2018.

وجددت إيران متصدرة المجموعة فوزها على قطر بعد الانتصار في طهران 2-0 بالجولة الأولى من التصفيات في سبتمبر الماضي.

وابتعدت إيران في الصدارة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، بفارق أربع نقاط عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني التي خسرت بشكل مفاجئ في وقت سابق اليوم 1/0 في ضيافة الصين.

وتراجعت قطر للمركز السادس والأخير بأربع نقاط، وباتت تحتاج لمعجزة من أجل الظهور في كأس العالم لأول مرة وقبل استضافة النسخة التالية من البطولة في 2022.

وجاء هدف إيران والمباراة الوحيد في الدقيقة 52، عندما تلقى مهدي تاريمي تمريرة طويلة خلف دفاع قطر ليسدد الكرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في مرمى سعد الشيب حارس أصحاب الأرض.