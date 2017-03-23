عادل عزت: المرحلة المقبلة تحتاج تكاتف الجميع

بانكوك - الرياضية | Thursday, 23 March 2017 - 21:06 pm

قدم عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، التهنئة للقيادة الرشيدة وللمجتمع الرياضي بمناسبة فوز الأخضر في مباراته مساء اليوم الخميس أمام المنتخب التايلندي بنتيجة 3/0.

وأكد عادل عزت على أن هذا الانتصار يعزز من ثقتنا في الوصول إلى مونديال روسيا 2018، وأشار إلى أن كافة أفراد المنتخب من لاعبين وإداريين وجهاز فني يستشعرون المسؤولية، ولديهم العزيمة والإصرار على إسعاد جماهير الكرة السعودية.

مؤكداً أن المرحلة القادمة تحتاج الوقوف من الجميع خلف الصقور الخضر، وتقديم الدعم الكامل والإلتفاف حولهم، لتحقيق الهدف المطلوب نحو عصر ذهبي جديد للكرة السعودية.