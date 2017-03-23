ملتقى الجماهير الأول يدشن فعالياته بمؤازرة الأخضر

الرياض - الرياضية | Thursday, 23 March 2017 - 21:50 pm

بمشاركة نحو 140 مشجعاً يمثلون 14 نادياً من دوري جميل السعودي، بدأت اليوم الخميس فعاليات الملتقى الجماهيري الأول، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، في مدينة الرياض ويستمر لمدة ثلاثة أيام.



وانطلقت فعاليات اليوم الأول من الملتقى بمتابعة الجماهير لمباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره التايلندي، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018م، والتي انتهت نتيجتها لمصلحة المنتخب السعودي بثلاثة أهداف من دون رد.



وبعد نهاية المباراة، انتظم المشاركون في محاضرة عن إدارة الانفعالات قدمها خبير رياضي من دولة الإمارات، ليستمع بعدها الحضور إلى عرض عن المشجع المحترف قدمه خبير كرة قدم إيطالي.