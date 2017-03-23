باعشن يطمئن الجماهير الاتحادية على مستقبل ناديهم

جدة - الرياضية | Thursday, 23 March 2017 - 22:07 pm

أصدرت إدارة نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس بياناً، بعد أن غادر في وقت سابق حاتم باعشن ورئيس مجلس إدارة النادي وماهر عبالفتاح عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوي وياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس رابطة المحترفين، مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي.



وقال الحساب الرسمي لنادي الاتحاد في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقد حاتم باعشن رئيس مجلس إدارة النادي، وماهر عبدالفتاح عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوي، وياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس رابطة المحترفين، اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لحصر ومتابعة القضايا والمطالبات المالية على النادي في لجان الاتحاد الدولي ذات العلاقة".

وطمأن رئيس نادي الاتحاد الجماهير الاتحادية والرياضية بأنه لاتوجد عقوبة أو تهديد بتهبيط النادي إلى درجة أدنى.