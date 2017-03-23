مارفيك: تنويع الهجمات منحنا التفوق

علي الحدادي | Friday, 24 March 2017 - 00:00 am

أكد الهولندي مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم أن فريقه استحق الفوز على تايلاند مستوي ونتيجة واستطاع أن يسيطر على مجريات المباراة، وقال: حرصنا على اللعب بحذر لكي نمتص حماس التايلانديين الذين كانوا حريصين على تسجيل هدف مبكر، لعبنا على الكرات الطويلة بين مدافعي تايلاند واستثمرناها جيدا ونتج عنها الهدف الأول، ثم نوعنا الهجمات عن طريق العمق والأطراف وأثمر ذلك عن هدفين "

وأبدى مارفيك سعادته بظهور اللاعبين بمستواهم المعروف رغم صعوبة المباراة، وأهميتها وأضاف: حققنا الأهم وهو الثلاث نقاط من بانكوك، سنبدأ من الآن الإعداد للعراق من أجل مواصلة الصدارة ".

من جهته أبدي مدرب تايلاند غضبة من قرارات الحكم البحريني مبينا أنها ساهمت في خروج لاعبيه من تركيزهم في أرضية الملعب، وقال: الحكم كان متحاملا عليهم في بعض القرارات الفنية، أبارك للمنتخب السعودي هذا الفوز وحظا أوفر لنا "

واشـــار مــــدرب تايلانــد إلى أنهــم كانــوا يطمحـون بتحقيق الفوز علـى السعودية للإبقــــاء علـــى حظوظهم في المنافسة، لكن السعودي يعد من المنتخبات القوية في آسيا، واستحق الفوز بعد أن استغل الفرص التي سنحت له بعكس لاعبينا الذين لم يستثمروا الفرص التي سنحت لهم .