آل فتيل: سعيد بالمشاركة

| Friday, 24 March 2017 - 01:35 am

أبدى محمد آل فتيل لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سعادته بتحقيق الفوز على تايلاند أمس بثلاثية نظيفة على أرض ملعب راجامانجالا الدولي ببانكوك ومحافظتهم على صدارة المجموعة الثانية.

وقال : الحمد الله على الفوز وهذا هو الشيء المهم ، حضرنا إلى بانكوك من أجل الثلاث نقاط وتحصلنا عليها، سعادتنا تضاعفت بتحقيق الفوز ونيلي ثقة المدرب مارفيك بإتاحة الفرصة لي للمشاركة لأول مرة في التصفيات، والحمد لله الذي وفقني في المساهمة مع زملائي بتحقيق الفوز أمام هذه الجماهير العريضة التي ساندت منتخبها .

وأضاف " أشكر الجهازين الفني والإداري واللاعبين على كل ما قدموه من عمل خلال الفترة الماضية والآن حان موعد التفكير في نقاط مباراة العراق ".