الشعيبي: اللاعبون استشعروا المسؤولية

علي الحدادي | Friday, 24 March 2017 - 00:00 am

بارك عبدالإله الشعيبي القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في تايلاند فوز الأخضر على تايلاند بثلاثية بيضاء واعتبره مستحقا. وقال: نهدي الفوز للقيادة الحكيمة وللشعب السعودي، ونبارك للجهاز الفني والإداري واللاعبين والمسؤولين في الاتحاد وعلى رأسهم عادل عزت هذا الفوز، وأضاف: اللاعبون أثبتوا أنهم رجال مواقف واستطاعوا تحقيق فوز مهم أمام تايلاند في أرضها وأمام جماهيرها.

وتواجد القائم بالأعمال في ملعب المباراة برفقة الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي حيث شارك الكل فرحة الفوز وتبادل مع الإعلاميين والبعثة التهاني والتبريكات بالفوز المستحق وبعدها رافق رئيس الاتحاد إلى غرفة تبديل ملابس اللاعبين لتقديم المباركة لهم بالنتيجة الإيجابية والمهمة في أجواء احتفالية كبيرة.