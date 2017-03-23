الاتحاد يبدأ حملة الدعم

علي الحدادي | Friday, 24 March 2017 - 00:00 am

بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، حملته لتعبئة الجماهير، لحضور مباراة الأخضر أمام العراق الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السابعة لمباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بجدة . وبدأ الاتحاد الحملة عبر مواقعه الرسمية، على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشكر الاتحاد عبر تغريدة في حسابه بتويتر اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه أمام تايلاند وتوجوه بالفوز بثلاثية بيضاء، كما شكر الجماهير السعودية، التي شجعت المنتخب من داخل ملعب المباراة. ويتصدر المنتخب السعودي، المجموعة الثانية بـ13 نقطة، بفارق الأهداف عن اليابان، و 3 نقاط عن أستراليا.