الأخضر عاد إلى الطريق الصحيح

الرياض ـ الرياضية | Friday, 24 March 2017 - 00:00 am

اهتمت وكالات الأنباء العالمية بالانتصار الكبير الذي حققه الأخضر أمس على نظيره التايلاندي ببانكوك، مشيرة إلى أنه جاء في الوقت المناسب، وسيمنح السعودي دفعات كبيرة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.



الفرنسية : السعودية تقدمت خطوة مهمة

وقالت الفرنسية : كررت السعودية فوزها على تايلاند 3ـ صفر، واحتفظت بصدارة المجموعة الثانية ضمن الجولة السادسة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 لكرة القدم في روسيا.

ورفعت السعودية رصيدها إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن اليابان الثانية وثلاث نقاط عن أستراليا الثالثة.

وأشارت إلى أن السعودية تقدمت خطوة مهمة نحو التأهل قبل موقعتها مع العراق الثلاثاء المقبل في جدة.

وقالت : حملت المواجهة بين السعودية وتايلاند الرقم 16 في مختلف المباريات الرسمية والودية، فحققت السعودية فوزها الـ14 مقابل تعادل وخسارة، وسجل هجومها 42 هدفا مقابل 9 أهداف ولجت شباكها، واللقاء هو السادس في تصفيات كأس العالم (مرتان في 2001 ومرتان في 2011 ومرة في 2015)، وفازت السعودية 5 مرات مقابل تعادل.

وشاركت السعودية 4 مرات متتالية في كأس العالم بين 1994 و2006، وبلغت الدور الثاني في 1994، فيما لم تشارك تايلاند في تاريخها في النهائيات.



الألمانية : العرضيات أنهت مغامرة تايلاند

وكتبت الألمانية : عزز المنتخب السعودي لكرة القدم صدارته للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد أن تغلب على مضيفه التايلاندي 3ـ0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، في الجولة السادسة من التصفيات، وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدما بهدف سجله محمد السهلاوي في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني، أحرز تانابون كسرات لاعب تايلاند الهدف الثاني للمنتخب السعودي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84، قبل أن يختتم سلمان المؤشر أهداف المنتخب السعودي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد المنتخب التايلاندي عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.

وقالت: الفوز هو الرابع للمنتخب السعودي خلال هذا الدور من التصفيات مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة للمنتخب التايلاندي مقابل التعادل في مباراة واحدة، علما بأنه فشل في تحقيق أي فوز خلال هذا الدور.

ويلتقي المنتخب السعودي مع ضيفه العراقي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من التصفيات، فيما يلتقي المنتخب التايلاندي مع مضيفه الياباني.

وتابعت : اعتمد المنتخب السعودي على لعب الكرات العرضية التي شكلت مشكلات كبيرة لخط دفاع المنتخب التايلاندي الذي تعامل معها بصعوبة كبيرة، فيما اتسمت هجمات المنتخب التايلاندي المرتدة ببعض الخطورة لكن الدفاع السعودي تمكن من إفسادها قبل أن تشكل الخطورة المطلوبة على المرمى.



رويترز : الأخضر عزز موقعه في الصدارة

واستهلت رويترز حديثها عن المباراة : عادت السعودية إلى الطريق الصحيح وفازت 3 ـ صفر في تايلاند، لتقطع خطوة جديدة نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم أمس الخميس.

وتقدم محمد السهلاوي بهدف للسعودية، التي خسرت 1ـ2 أمام اليابان في الجولة الماضية في نوفمبر 2016، بالدقيقة 25، وأضاف تانابون كيسارات الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 84. واختتم البديل سلمان المؤثر الثلاثية بمتابعة تمريرة تيسير الجاسم في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وعززت السعودية تصدرها للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن اليابان وثلاث نقاط عن أستراليا، بينما بقيت تايلاند في المركز السادس والأخير ولها نقطة واحدة. وأضافت : ستحاول السعودية الاقتراب بشكل أكبر من الوصول لكأس العالم عندما تستضيف العراق يوم الثلاثاء المقبل.