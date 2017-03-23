الأخضر تفوق علينا بالخبرة

الرياض الرياضية | Thursday, 23 March 2017 - 00:00 am

بارك عبدالهادي ساواي، المستشار الثقافي بسفارة تايلاند في الرياض للمنتخب السعودي الفوز على منتخب بلاده أمس 3ـ0 ومحافظته على صدارة المجموعة الثانية، مشيراً إلى أنه استحق الفوز لأنه كان الأفضل في الميدان.

وقال ساواي الذي كان يشاهد المباراة في مكتبه بالسفارة مع مجموعة من زملائه لـ"الرياضية": "المنتخب السعودي يتفوق بالخبرة، ويضم بين صفوفه لاعبين مميزين صنعوا الفارق أمس، الانتصار سيحفز الأخضر لتقديم المزيد من العروض الجيدة في المباريات المقبلة من أجل التأهل للمونديال".

وتحدث ساواي عن العلاقات التي تربط الشعبين السعودي والتايلاندي ووصفها بالقوية والمتينة، وكذلك على مستوى الجانب الرسمي، وأضاف: "نرحب بالمنتخب السعودي في تايلاند بلده الثاني في أي وقت، ونرحب باللعب معه ودياً، ونتمنى له التوفيق في مشوار التصفيات والتأهل للنهائيات".