ملتقى يذيب التعصب في حضرة المنتخب

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Thursday, 23 March 2017 - 00:00 am

تفاعلت جماهير الأندية الـ 14 المحترفة في دوري المحترفين السعودي، بتواجد ١٤٠ عضواً من جماهير الكرة السعودية، يمثلون هذه الأندية السعودية المحترفة، مع الأهداف الثلاثة التي سجلها لاعبو المنتخب السعودي الأول في مباراتهم أمام تايلاند. التي جرت أمس الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم بروسيا ٢٠١٨، وذلك من خلال تواجدها في القاعة التي تحتضن فعاليات الملتقى الجماهيري بفندق الهولندي إن القصر بالرياض، والذي انطلق أمس ويمتد لثلاثة أيام تحت رعاية الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وتعتبر هذه الفعاليات الأولى من نوعها على مستوى السعودية، للمساهمة في تخفيف حدة التعصب الرياضي، وتوعية الجماهير بثقافة التشجيع، وتكريس مفهوم التنافس الشريف بين الفرق، ويتضمن الملتقى العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والرياضية، ولقاءات جماهيرية مفتوحة مع عدد من المسؤولين في الرياضة السعودية، إضافة إلى فعاليات ودورات وورش عمل.