الاستراحات تزدحم بالجماهير

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 23 March 2017 - 00:00 am

اكتظت الاستراحات الخاصة في مدن ومحافظات السعودية بالجماهير التي فضّلت متابعة مباراة الأخضر أمام تايلاند، والتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن منافسات التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

واضطر الكثير من الجماهير للخروج من العمل والتوجه إلى الاستراحات من أجل متابعة المباراة، التي بدأت في وقت انتهاء الدوام الرسمي الحكومي للعديد من الجهات، وازدحمت تلك الاستراحات بالجماهير في وقت اعتاد فيه السكان القريبون من تلك الاستراحات على خلوها، كونها في وقت الظهيرة.