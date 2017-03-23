الاعتداءات تجبر الحكام على الاعتزال

حسن ابو زينب | Friday, 24 March 2017 - 00:00 am

حـذر بيرلويجـــي كولينا رئيس دائرة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتقلص واختفاء عدد الحكام في العالم إذا لم توفر الحماية الكافيـــــة لهؤلاء المسؤولـــين من الاعتـــداءات والإســــاءات التي يتعرضـــون لهـــا في ملاعب الكرة العالمية مشيراً بأنها ظاهرة دخيلة على الملاعب.

وأكد كولينـــا الذي قام بتحكيم نهائي كأس العالم بين البرازيل وألمانيا التي أقيمت في اليابان عام 2002 أن هناك تهديداً فعليا للمهنة حينما نشاهد الإساءات اللفظية والجسمانية على الحكام في بطولات الهواة، مشيراً بأن هذه أصبحت ظاهرة عالمية تحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة على جناح السرعة قبل أن تستفحل المشكلة وتصبــح خـــــارج السيطرة، وأكد الحكم الإيطالي الأصلـــــع لسكاي سبورت أنه بدلا من احترام هؤلاء الحكــــام ودعمهـــم وتوفير الحماية لهم فإنهم يواجهون بالعنف والإساءات، ورحب كولينا بكل المبادرات لتطويـر وتحسين السلـــوك والتعامل مع هذه الفئة شبه المجهولة، مشيراً بأن الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الأوروبي وفيفا قاموا بمبادرات في هذا الصدد.. واستطرد كولينا البالغ من العمر 57 عاما قائلا: "أعرف مسبقا أن هذه المهمة ليست سهلة ولكن لابد من القيام بجهود مسؤولة تبعث برسالة هامة تستهدف هؤلاء المستضعفين قبل أن يغادروا ويذهبوا خوفا على حياتهم ونجد أنفسنا في ملاعب خالية من الحكام لتتعرض الكرة العالمية لضربة قاضية.