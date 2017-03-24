القادسية يكسب الوحدة الإماراتي برباعية ودياً

أبوظبي - الرياضية | Friday, 24 March 2017 - 19:29 pm

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية أولى مبارياته الودية في معسكره الحالي في أبوظبي، أمام الوحدة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على ملعب ال نهيان الرئيسي بنادي الوحدة.



وسجل للقادسية مازن أبوشرارة الهدف الأول في الدقيقة 13، بعد تمريره جميلة من إبراهيم الشعيل، وتكرر السيناريو ذاته بالهدف الثاني في الدقيقة 23، واستمر الضغط القدساوي حتى سجل البرازيلي بسمارك الهدف الثالث من تسديده قوية في الدقيقة 32.



وفي الشوط الثاني تقاسم الفريقان الأداء حتى سجل بيسمارك الهدف الرابع في الدقيقة 60، بعد تمريره بينيه من الكويتي أحمد الظفيري، وبعد 4 دقائق من الهدف القدساوي سجل الوحدة هدفه الوحيد من هجمه مرتده عن طريق محمد علي.