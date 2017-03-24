الأخضر الشاب يواجه لاتسيو في ثاني ودياته بإيطاليا

الرياض - الرياضية | Friday, 24 March 2017 - 19:41 pm

يخوض منتخبنا الوطني للشباب مواليد 1997م غداً السبت، مباراته الودية الثانية في معكسره الذي يقيمه هذه الأيام في منطقة فوجي بالعاصمة الإيطالية روما، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم تحت 20عام في كوريا الجنوبية مايو المقبل.



ويلتقي الأخضر الشاب فريق نادي لاتسيو الإيطالي مواليد 1997م، على ملعب نادي لاتسيو، وسبق للأخضر أن واجه في مباراته الودية الأولى فريق نادي روما الإيطالي وتعادل معه إيجابيًا بهدف لمثله.



يذكر أن قرعة منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً، والتي ستقام بكوريا الجنوبية أواخر مايو المقبل، أوقعت المنتخب السعودي ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية والسنغال.