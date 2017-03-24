كأس الملك: طاقم تحكيم أجنبي لديربي النصر والهلال

الرياض - الرياضية | Friday, 24 March 2017 - 19:53 pm

بات في حكم المؤكد أن يدير الديربي المرتقب بين النصر والهلال في ربع نهائي كأس الملك طاقم تحكيم أجنبي إضافة للحكم عبدالله العدوان حكماً رابعاً.

وأعلنت لجنة الحكام مساء اليوم الجمعة، أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ولم تعلن اللجنة أسماء الحكام إلا أنها حددت أن طاقم الديربي سيكون أجنبياً وجاءت التكليفات بحسب بيان لجنة الحكام على النحو التالي:



يوم الخميس 2/ 7 / 1438

الاتفاق والتعاون

حكم ساحه: خالد صلوي

مساعد أول: عبدالله الشلوي

مساعد ثاني: محمد العبكري

حكم رابع: فهد العريني



يوم الجمعة 3/ 7/ 1438

الفيصلي والعداله

حكم ساحه: صالح الهذلول

مساعد أول: عبدالرحيم الشمري

مساعد ثاني: هشام الرفاعي

حكم رابع: أحمد الطيار



يوم السبت 4/ 7/ 1438

النصر والهلال

طاقم تحكيم أجنبي

حكم رابع: عبدالله العويدان



يوم الأحد 5/ 7 / 1438

الأهلي ووج

حكم ساحه: خالد الطريس

مساعد أول: عبدالعزيز الأسمري

مساعد ثاني: عبدالله معافا

حكم رابع: حسين أبوشاهين