تغلب الفريق الأول بنادي الطائي على ضيفه العدالة بهدفين دون رد ، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى.هذه النتيجة رفعت رص