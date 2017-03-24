دوري الناشئين: النصر يتمسك بالصدارة والاتحاد يتراجع
الرياض ــ الرياضية | Friday, 24 March 2017 - 18:58 pm
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:
الفتح - الاتفاق (3 - 1)
هجر - التعاون (2 - 2)
الهلال - الأهلي (4 - 0)
النصر - الاتحاد (2 - 0 )
الشباب - القادسية (0 - 2)
الرائد - عرعر (1 - 3)
ووفقاً لنائج اليوم يصبح الترتيب على النحو التالي:
1 - النصر (46 نقطة)
2 - الاتحاد (41 نقطة)
3 - الهلال (40 نقطة)
4 - الأهلي (39 نقطة)
5 - هجر (23 نقطة)
6 - القادسية (23 نقطة)
7 - الشباب (22 نقطة)
8 - الاتفاق (19 نقطة)
9 - الفتح (15 نقطة)
10 - الرائد (13 نقطة)
11 - التعاون (12 نقطة)
12 - عرعر (11 نقطة)