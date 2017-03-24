بيع نادي ميلان الإيطالي يتأجل مرة أخرى

الرياض - الألمانية | Friday, 24 March 2017 - 20:45 pm

أخر نادي ميلان الإيطالي إتمام عملية بيع النادي للمستثمرين الصينيين إلى منتصف أبريل المقبل، بعدما تلقى جزء من الدفعة الثالثة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، اليوم الجمعة.

وقيل أن شركة "سينو يوروب سبورتس"، أضافت 30 مليون يورو للعشرين مليون يورو التي دفعتها مطلع هذا الأسبوع، ليصل المبلغ المقدم الإجمالي المدفوع إلى 250 مليون يورو للنادي الذي تصل قيمته إلى 520 مليون يورو.

ووافقت شركة "فينيفيست"، الشركة القابضة المملوكة لرئيس النادي سيلفيو بيرلسكوني، مرتين على تأجيل إكمال عملية البيع منذ أغسطس، وفي كل مرة تتلقى 100 مليون مقدماً، والذي ستخسره شركة "سينو يوروب" في حال الانسحاب من الصفقة.

وجاء الفشل الثالث لإكمال عملية الشراء مطلع الشهر الجاري، ولكن شركة "سينو يوروب" تمكنت من مواصلة المفاوضات بتقديم 100 مليون يورو أخرى كمقدم.

وقيل الآن أنهم دفعوا نصف الدفعة الثالثة، وينبغي أن ينهوا الصفقة يوم 14 أبريل المقبل بدفع 270 مليون يورو.

وأجريت الصفقة مع شركة "فينفيست" من قبل رجل الأعمال الصيني يونج هونج لي، بينما يظل المستثمرون الآخرون من شركة سينو يوروب غير معلومين.