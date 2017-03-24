في أولى ودياته.. الفتح ينتصر على أم صلال القطري بثلاثية

الدوحة - الرياضية | Friday, 24 March 2017 - 20:52 pm

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مواجهته الودية الأولى مساء اليوم الجمعة، أمام فريق أم صلال القطري ضمن معسكر الفريق الفتحاوي المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن برنامج الفريق خلال فترة التوقف التي يشهدها دوري جميل السعودي للمحترفين.



وانتهت المواجهة الودية بفوز الفتح 3/2، سجل للفتح المحترف التونسي عبدالقادر الوسلاتي واللاعب نوح الموسى من ضربة جزاء واللاعب حسين الجاسم.



وعلى صعيد متصل، يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفتح، بخالص الشكر لنادي أم صلال القطري على حفاوة الاستقبال والترحيب خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في النادي بقطر.