فوساتي: تأهل قطر إلى روسيا بات صعباً

الرياض - رويترز | Friday, 24 March 2017 - 21:14 pm

اعترف خورخي فوساتي مدرب قطر، بأن أمل التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بات صعباً، بعد الخسارة 1- 0 التي لحقت بالعنابي أمام إيران في الدوحة أمس الخميس.



وتقلصت آمال قطر بشدة في بلوغ نهائيات روسيا بعد الخسارة مجدداً أمام إيران التي فازت في طهران 2- 0 في الجولة الأولى من التصفيات في سبتمبر أيلول الماضي.



وابتعدت إيران في الصدارة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، بفارق أربع نقاط عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني، التي خسرت بشكل مفاجئ 1- 0 في ضيافة الصين أمس أيضاً، بينما تراجعت قطر للمركز السادس والأخير بأربع نقاط، وباتت تحتاج لمعجزة من أجل الظهور في كأس العالم لأول مرة، وقبل استضافة النسخة التالية من البطولة في 2022.



وقال فوساتي القادم من أوروجواي: "الأمل في التأهل بات صعباً، لكنني مطالب كمدرب بالعمل بكل احترافية من أجل استكمال المشوار، والمنتخب يحتاج للفوز في جميع مبارياته مع تقدم الصين وسوريا للأمام، ومطالب كذلك بأن أقاتل في أوزبكستان لتحقيق الفوز".



وأضاف: "افتقدنا السرعة والفعالية، وكذلك الدقة في منطقة جزاء المنافس لحسم الفرص التي أتيحت لنا".



وتلعب قطر على أرض أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من المجموعة الأولى، وهي مباراة مهمة للفريقين بعد خسارتهما في الجولة السادسة.