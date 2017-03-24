الهلال يستعيد جحفلي قبل ودية بني ياس

أبوظبي - الرياضية | Friday, 24 March 2017 - 21:32 pm

شارك لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم محمد جحفلي في تدريبات الفريق الجماعية والمناورة التي فرضها الأرجنتيني دياز مساء اليوم الجمعة؛ وذلك بعد تعافيه من الكدمة التي تعرّض لها في الساق، أثناء مران الفريق مساء يوم الثلاثاء الماضي.



وعلى الصعيد الميداني، أنهى الفريق الهلالي تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة نظيره بني ياس الإماراتي وديًا، عند الساعة الـ5:45 من مساء يوم غد السبت بتوقيت أبوظبي، حيث تركّزت الحصة التدريبية التي احتضنها ملعب المباراة على الجوانب التكتيكية، إذ عمل الجهاز الفني في بدايتها على تطبيق تدريبات التسلّم والتسليم، والتحرك السليم، فرض بعدها الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني مناورة على كامل مساحة الملعب، طبّق خلالها التكتيك الذي سينتهجه في مواجهة الغد، قبل أن يختتمها بتدريبات على الكرات العرضية.