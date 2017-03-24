كارتيرون يبعد مواجهة النصر والشعلة عن الأنظار

الرياض - الرياضية | Friday, 24 March 2017 - 21:37 pm

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء غدٍ السبت، مباراة ودية أمام الشعلة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، وستكون المباراة مغلقة بناء على رغبة الجهاز الفني .

من جهة أخرى، واصل الفريق مساء اليوم الجمعة تدريباته، وجاءت بداية التمرين باجتماع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين، تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة، قسم بعدها الفريق لثلاث مجموعات، طبقوا من خلالها جمل تكتيكية تعتمد على اللعب من لمستين والتحرك بدون كرة، مع تمرين على الكرات العرضية والتسديد المباشر، وشارك في التدريب متعب الحماد وفارس العقيل والحارس نواف العقيدي .

يشار إلى أن التدريبات شهدت مشاركة كل من متعب الحماد وفارس العقيل والحارس نواف العقيدي.