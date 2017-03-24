المضمار يجهز كوفي للمشاركة في تدريبات الاتفاق

الدمام - الرياضية | Friday, 24 March 2017 - 22:10 pm

شارك البوركيني محمد كوفي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، في تدريبات فريقه لأول مرة منذ إصابته بتمزق في فخذه خلال مباراة فريقه أمام الفتح، والتي أبعدته عن الفريق قرابة الشهر، حيث خضع لبرنامج علاجي.



واكتفى كوفي بالجري على المضمار تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيداً لدخوله للتدريبات الجماعية.



وكان الفريق قد واصل تدريباته العادية اليوم تحت إشراف الهولندي إلكو شاتوري.



ومنح إلكو اللاعبين راحة غداً السبت، على أن يعودوا بعد غدٍ الأحد، للبدء في التحضيرات الخاصة بمواجهة التعاون، الذي سيلتقيه الخميس المقبل في دور الـ8 لكأس خادم الحرمين الشريفين.