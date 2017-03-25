لاعبو الاتفاق يحددون مستقبل الفرنسي

الدمام ـ خالد الشايع | Saturday, 25 March 2017 - 00:00 am

فضلت إدارة الاتفاق منح الفرنسي لينيل كيتمبالا الذي يخضع للتجربة مع الفريق الأول لكرة القدم المزيد من الوقت لتقديم نفسه، قبل إصدار الحكم النهائي عليه، بعد أن انقسمت الآراء حوله بعد أن خاض أمس الأول مباراة ودية مع الفريق أمام النهضة، وشارك في مناورة الفريق اليوم.

وأكد عدد من لاعبي الفريق أن كيتمبالا يملك لمسات فنية جيدة، وأنه قد يكون مفيداً للفريق، غير أن مصادر "الرياضية" في نادي الاتفاق أكدت أن الإدارة قررت منح الهولندي إلكو شاتوري مدرب الفريق كامل الصلاحية لإصدار الحكم الأخير عليه، وسيكن قراره هو الحاسم. وتبحث إدارة الاتفاق عن لاعب أجنبي عاطل عن العمل، ليكون بديلاً للبوليفي ديسمياني دوك الذي تم إلغاء عقده بعد التأكد من إصابته بإصابة مزمنة، وجلبت قبل ثلاثة أيام الإنجليزي جاي بوثرويد للتجربة، غير أنه رفض التوقيع .