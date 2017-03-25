جوميز ورجالات النادي ووجهات النظر أبعدوا جالكا

بريدة ـ فهد الشومر | Saturday, 25 March 2017 - 00:00 am

شدد محمد القاسم رئيس نادي التعاون على أن تخطيط إدارته بالاستعداد الباكر للموسم المقبل كان السبب الجوهري لإقالة الروماني جالكا مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وبين القاسم أن "جالكا لم يكن ينوي البقاء مع الفريق في الموسم المقبل الأمر الذي عجل برحيله بسبب اختلاف وجهات النظر معه وأيضاً بطلب من رجالات النادي الذين فضلوا إعادة المدرب البرتغالي جوميز من أجل عمل بداية مبكرة وجيدة للفريق في الموسم المقبل".

وامتدح رئيس نادي التعاون قدرات المدرب المستقيل، وقال: "عمل بشكل جيد مع الفريق خلال الفترة الماضية وساهم في تألق الفريق في الاستحقاقات".

وتمنى القاسم أن يوفق "المدرب الحالي للفريق البرتغالي جوميز وهو يسعى لإبراز اسمه من جديد في عالم التدريب مع نادي التعاون بعد إقالته من تدريب ناديي الأهلي السعودي وبني ياس الإماراتي".

وعن التجديد مع السوري جهاد حسين لاعب الفريق الأول رد بقوله: "جهاد يعتبر الآن من أبناء النادي ومسيرو النادي يرغبون في اعتزاله كرة القدم وهو يرتدي شعار النادي نظراً لإمكاناته الفنية الكبيرة وأخلاقه العالية التي أثرت في جميع زملائه في الفريق".

إلى ذلك، يعاود لاعبو الفريق الأول تدريباتهم مساء اليوم السبت بعد الراحة التي منحها لهم مدرب الفريق البرتغالي جوميز أمس بعد نهاية معسكر الفريق المغلق الذي امتد لمدة أسبوع كامل.