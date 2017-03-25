الاستئناف تنقض قرار الانضباط وتقبل احتجاج الفتح

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 25 March 2017 - 00:00 am

أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها بنقض قرار لجنة الانضباط وقبول استئناف نادي الفتح شكلاً، بعد أن أصدرت الانضباط مؤخراً قراراً بإلغاء نتيجة مباراة الفتح وأحد ضمن منافسات دوري درجة الشباب واعتبار الأول خاسراً بنتيجة (0ـ3) لمصلحة فريق نادي أحد، وإيقاف إداري فريق نادي الفتح عبدالحي العبدالحي لمدة شهر عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

كما تضمن قرار الانضباط الذي تم نقضه إلزام نادي الفتح بدفع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم وإعادة رسم الاحتجاج لنادي أحد.

وأشارت لجنة الاستئناف في بيان على لسان رئيسها الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر بعد اجتماع أعضاء اللجنة إلى أنها قررت بالأغلبية ما يلي:

أولاً: قبــــــول استئناف نــــادي الفتح شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127/2) ورقــــم (128/2) ورقــــم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع:

1) قبول استئناف نادي الفتح من حيث الموضوع.

2) نقض قرار لجنة الانضبــاط رقــم (147/ل ض/1438) وتاريـــــــخ 24ـ 05ـ1438هـ الموافق 21ـ02ـ2017م.

3) رد مطالبة نادي الفتح بالتعويض.

4) إعادة رسوم الاستئناف إلى المستأنف حسب المادة (131/3) مـن لائحـــــــة الانضباط.

5) قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.