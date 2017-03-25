اليوم.. المنتخب الشاب يلاقي لاتسيو

روما ـ الرياضية | Saturday, 25 March 2017 - 00:00 am

يلاقي المنتخب السعودي للشباب مواليد 1997م اليوم السبت في مبارياته الودية الثانية فريق نادي لاتسيو الإيطالي مواليد 1997م على ملعب نادي لاتسيو، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في منطقة فوجي بالعاصمة الإيطالية روما استعداداً لخوض منافسات كأس العالم تحت 20عاماً بكوريا الجنوبية في مايو المقبل.

وتعد ودية الأخضر ضد فريق لاتسيو ثاني الوديات ضمن معسكره الإعدادي للمونديال، بعد أن خاض مباراته الودية الأولى مع فريق نادي روما الإيطالي مواليد 1997م وتعادله إيجابياً بهدف لمثله.

يذكر أن قرعة منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً التي ستقام بكوريا الجنوبية أواخر مايو المقبل أوقعت المنتخب السعودي ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الإكوادور، الولايات المتحدة الأمريكية، والسنغال.