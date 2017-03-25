اجتماع شرفي اتحادي يكشف ملفات قضايا فيفا

جدة ـ نجيب الجداوي | Saturday, 25 March 2017 - 00:00 am

تقرر أن يعود المهندس حاتم باعشن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد إلى محافظة جدة بعد أن وقف على جميع القضايا على ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إثر زيارته لمقر الاتحاد في العاصمة السويسرية زيوريخ برفقة ياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وماهر عبدالفتاح عضو مجلس إدارة النادي والمستشار القانوني للنادي.

وتشير المصادر القريبة إلى أن باعشن سيعقد اجتماعاً مع الشخصيات الاتحادية من أجل اطلاعهم على القضايا الشائكة التي وجدها لدى الجهات المختصة في "فيفا" ضد ناديه، ويرغب في أن يكون أعضاء الشرف على الاطلاع على كل ما يتعلق بالنادي من أجل وضع الحلول المناسبة.

وكان الرئيس الاتحادي قد اطلع على القضايا التي حرمته من التسجيل لفترتين إلى جانب خصم ثلاث نقاط منه بعد شكاوى على النادي لدى لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت "الرياضية" قد نشرت خبراً الأربعاء 22ـ3ـ2017 عن تكتل شرفي لتوفير ما يقارب من 100 مليون ريال لتسديد المستحقات على النادي لدى "فيفا".

من جانب آخر، يستأنف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته اليوم عقب الراحة التي منحت للاعبين يوم أمس الجمعة، إذ سيواصل الفريق تحضيراته لمواجهة النصر دورياً والتي ستقام بعد فترة التوقف الحالية.

وتقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنــــادي الاتحاد لقاءً ودياً يـــوم الخميس المقبل أمام فريق الوحدة على ملعب النادي.

وينتظر الجهاز الفنـــي اكتمال صفــــوف الفريق بشفاء اللاعبين المصابين في الفريق ويتقدمهم اللاعبان أحمد عسيري وكارلوس فيلانويفا اللذان خضعا في اليومين الماضيين لجلسات علاجية، إلى جانب انضمام لاعبي المنتخب (ب) وهم معتز تمبكتي وعبدالرحمن الغامدي ومحمد قاسم بعد ختام معسكرهم المقام حالياً في الرياض، وعودة اللاعبين محمود كهربا وأحمد العكايشي بعد فراغهما من المشاركة من منتخبي بلديهما.