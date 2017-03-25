24 فريقا في “بي كولا ريال مدريد”

جدة ــ ماجد هود | Saturday, 25 March 2017 - 00:00 am

تجرى عند الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت مراسم قرعة نهائيات بطولة بي كولا ريال مدريد كامبس التي ستقام في مدينة جدة، بحضور عدد من دوليي الأندية من فريقي الأهلي والاتحاد وعدد من الأندية السعودية ومسئولي كرة القدم والإعلاميين.

ويشارك في نهائيات البطولة 24 فريقا من 9 مناطق وهي جدة، مكة، الرياض، المدينة المنورة، الأحساء، تبوك، الطائف، جازان، والمنطقة الشرقية، وسيتم تقسيم الفرق إلى ثماني مجموعات، بواقع 3 فرق في كل مجموعة، وستنطلق نهائيات البطولة بعد أسبوعين.

ورصدت شركة محمود سعيد للمرطبات، الراعي الرسمي للبطولة جوائز قيمة للفرق الفائزة في التصفيات النهائية، حيث سيحصل البطل على مبلغ 150 ألف ريال ورحلة إلى معسكر ريال مدريد في إسبانيا، والثاني على 50 ألف ريال، والثالث على 30 ألف ريال، والرابع 20 ألف ريال، كما ستقدم جوائز مالية لأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة.