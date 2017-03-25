تحديد ضوابط بطولة الرياض التفاعلية
الرياض ـ الرياضية | Saturday, 25 March 2017 - 00:00 am
عقدت اللجنة الفنية لتصفيات البطولة العربية للرياضة الألكترونية (بطولة الرياض لكرة القدم التفاعلية FIFA 17 ) اجتماعها الرابع استعداداً لانطلاق البطولة المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري في الصالة المغلقة بنادي الشباب.
وتركز الاجتماع الذي رأسه عصام القحطاني رئيس اللجنة الفنية للبطولة وحضره 11 عضواً حول الشروط والقوانين التي يجب على أعضاء اللجنة الفنية مراقبتها أثناء إقامة المباريات حتى تخرج البطولة دون اعتراضات قانونية.
وأكد القحطاني أن أنظمة وقوانين البطولة تم وضعها حسب ما تم اعتماده في بطولة FIFA17 التي تجرى تصفياتها هذه الأيام.