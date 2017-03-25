فضلت إدارة الاتفاق منح الفرنسي لينيل كيتمبالا الذي يخضع للتجربة مع الفريق الأول لكرة القدم المزيد من الوقت لتقديم نفسه، قبل إصدار الحكم النهائي عليه، بعد أن انقسمت الآراء حوله بعد أن خاض أمس الأول مباراة ودية مع الفريق أ