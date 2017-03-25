الجاسم: مواجهة العراق مختلفة عن السابق

جدة - الرياضية | Saturday, 25 March 2017 - 22:29 pm

أكد قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تيسير الجاسم، على أهمية وصعوبة مواجهة منتخب العراق في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي تقام مساء يوم الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة،



وأوضح قائد الأخضر سبب أهمية هذه المباراة بالذات في مشوار التصفيات: "هذه المواجهة تمثل لنا أهمية كبيرة عما سبق، كونها السبيل الوحيد لتعزيز صدارتنا، وتقربنا أكثر نحو تحقيق الهدف، لذا نعطي هذه المواجهة اهتمام كبير من خلال التركيز العالي والعمل على الاستفادة من الفترة الحالية التي تسبق المواجهة".



وأضاف الجاسم قائلاً: "مواجهة منتخب العراق ستكون صعبة، كونها أمام منتخب يقدم مستويات جيدة، لكن بفضل الله ثم بفضل المدير الفني أصبحت طريقة منافسنا مكشوفة".



واختتم الجاسم حديثه قائلاً: "أدرك جيداً بأن جماهير الوطن سيكونوا في الموعد، و نحن نعدهم ببذل كل ما لدينا من أجل إسعادهم يوم الثلاثاء".