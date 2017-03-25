البريك: جمهور الأخضر وقودنا أمام العراق

جدة - الرياضية | Saturday, 25 March 2017 - 22:44 pm

دعى مدافع الأخضر محمد البريك الجماهير السعودية، للحضور ومؤازرة المنتخب، في المباراة المهمة والمفصلية، والتي تقام مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" في جدة، ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.



بين البريك جاهزيته وزملائه لهذه المواجهة: "الفترة الحالية امتداد للفترة الماضية، فمرحلة الإعداد مستمرة، لذلك نحن جاهزون لهذه المواجهة، التي تمثل أهمية كبيرة كونها تكفل لنا مواصلة نغمة الانتصار، بالإضافة أنها تعزز تصدرنا سلم ترتيب المجموعة".



وختم البريك حديث برسالة لجماهير الأخضر قائلاً: "جماهير الوطن وقود حقيقي لنا داخل المستطيل الأخضر، لذلك ندعوهم كلاعبين لدعمنا و الحضور لمؤازرتنا".