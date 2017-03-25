الخلود يتأهل لنهائيات دورة الصعود للثانية

الرياض - واس | Saturday, 25 March 2017 - 23:01 pm

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود إلى نهائيات دورة الصعود لدوري أندية الدرجة الثانية، بعد تغلبه على عرعر بهدف دون مقابل سجله ريان الحويل عند الدقيقة 92، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم بالرس، في إياب دور الـ 16، وكان الفريقان قد تعادلا ذهاباً في عرعر بهدف لكل منهما.



وستقام قرعة الأندية المتأهلة بعد غدٍ الإثنين في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث سبق أن تأهل كل من الجبيل ورأس تنورة والانطلاق والتقدم والقوس والروضة والعرض، لتحديد المجموعتين ومكان إقامة الدورة.

من جانبه، عبر عضو شرف نادي الخلود محمد الخليفة عن سعادته بالتأهل، مؤكداً أن المشوار لا يزال طويلاً لتحقيق حلم العودة الى دوري أندية الدرجة الثانية لكرة.