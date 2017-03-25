عبدالله بن مساعد: شجعت النصر يوماً ما.. وندرس تحسين ملاعب الرياض

الرياض - الرياضية | Saturday, 25 March 2017 - 21:40 pm

أبدى الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، خلال رعايته الحفل الختامي لملتقى الجماهير، مساء اليوم السبت، الذي عقد بفندق الهولندي إن بالرياض، عن سعادته بملتقى جماهير الأندية السعودية الأربعة عشر وما حققه من نتائج جيدة، في سبيل نبذ التعصب، مشدداً على أن التعصب يكون مشكلة، إذا استخدم التشجيع بالإساءة لفرق اخرى، خاصة إذا أصبحت مستفزة للجماهير.



وضرب الأمير مثالاً في نبذ التعصب حيث أوضح للجماهير: "شجعت النصر في مباراته مع الريان القطري، بأول بطولة خارجية له كفريق سعودي، وأتمنى أن نساند أي ممثل للوطن".



وعن الحضور الجماهيري عاتب رئيس الهيئة بعض الجماهير قائلاً: "أعتب على جمهور منطقة الرياض، وليس كجمهور جدة والشرقية في الحضور الجماهيري، وسأكون في قروب واتساب مع الجماهير الرياضية من كل نادي لأسمع منهم المشاكل التي تواجههم في تنظيمات الملاعب".



وأجاب الأمير عن سؤال أحد الجماهير عن خصخصة الأندية وملاعب الهيئة، قائلاً: " من أولى الأندية التي سيتم تخصيصها أحد الأندية من المنطقة الشرقية، كما أنه من أولويات الهيئة إنشاء ملعب في المنطقة الشرقية".



وأضاف: "سيتم تجديد أحد ملاعب الرياض ليكون بمواصفات عالمية، وهناك أخبار ستسمعونها عن ملعب في الرياض".



وتحدث الأمير عن المنتخب السعودي لكرة القدم الذي يلتقي منتخب العراق مساء الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا، قائلاً: "مباراة العراق مفصلية ولا نفكر بغيرها، نتمنى حضور الجماهير، وسوف تقدم هيئة الرياضة مع اتحاد القدم مكافآت للأخضر بالتأكيد".



وختم الأمير عبدالله حديثه للجماهير في الملتقى متمنياً أن يعقد هذا الملتقى سنوياً.