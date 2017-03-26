CV الجواد آروجيت

| Sunday, 26 March 2017 - 00:06 am

يعتبر الجواد آروجيت والجواد كاليفورنيا كروم، هما أفضل جوادين في العالم، ولكن نجم آروجيت صعد بقوة ليفوز بكل السباقات من كاليفورنيا كروم بطل سباق دبي للخيل العام الماضي.

آروجيت جواد أمريكي من إنتاج مزرعة جود مونت فارم، المملوكة للأمير خالد العبدالله، والذي يمتلك العديد من المزارع في أوروبا وأمريكا.

حصل آروجيت عام 2016 على لقب أفضل جواد في أمريكا عمر 3 سنوات.

وحقق آروجيت حتى الآن جوائز بلغ مجموعها 27 مليون دولار من 7 سباقات فقط.

ومدرب الجواد آروجيت هو بوب بافيرت الذي قال بعد الفوز الكبير أمس: "آروجيت هو أعظم جواد دربته في مسيرتي مع عالم الخيول".