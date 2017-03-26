الصالح يدعم أبطال البارالمبية بـ 50 الفاً

المدينة المنورة ـ ذياب الحجيلي | Saturday, 25 March 2017 - 00:00 am

قدم حسام الصالح عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية رئيس لجنة ألعاب القوى دعما بـ 50 ألف ريال لبعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى المشارك في بطولة فزاع الدولية التاسعة والجائزة الكبرى في دبي وملتقى الشارقة الدولي السادس.

جاء ذلك خلال زيارة الصالح للبعثة حيث أشاد بجهودهم وبما حققوه من ميداليات وطالبهم بمواصلة التميز في الفترة المقبلة للظهور بالمظهر المشرف دوليا والذي يعكس الصورة المميزة لرياصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان اللاعب نور الصانع حطم الرقم العالمي في سباق 800م بزمن وقدرة 2:02 د فيما حطم هاني النخلي رقمه السابق في رمي القرص ونجح عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل وشراحيلي وجمعان الزهراني في حصد عدد من الميداليات في البطولة التي اختتمت أمس.

يذكر أن المنتخب السعودي يستعد لبطولة العالم لذوي الإعاقة في لندن في صيف هذا العام.