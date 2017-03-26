العرنوس يكرم الزهراني ويدعم الكاراتيه

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 25 March 2017 - 00:00 am

كرم الدكتور محمد عمر العرنوس رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع الطبية المتحدة المحدودة على بن مسفر الزهراني، مساعد مدرب المنتخب السعودي للكاراتيه بمناسبة حصوله على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي وذلك بحضور الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه وعبدالفتاح النجار مدرب المنتخب ومعافا جومان إداري المنتخب.

وقدم الدكتور العرنوس دعما ماليا للاتحاد السعودي للكاراتيه ومكافأة مالية للمدرب على الزهراني، مؤكدا أن هذا التكريم يأتي كعرفان للمدرب على مابذله من جهد في خدمة بلاده وتدريب نجوم تمكنوا من رفع اسم الوطن عاليا في المحافل الرياضية.