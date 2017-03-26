أهلاوي يتصدر بـ41 نقطة

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 25 March 2017 - 02:05 am

يرعى الأمير سلطان بن بندر الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في نادي الريم الدولي للسيارات اليوم الجولة الخامسة من مهرجان السباقات السعودي، الذي يقام بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتستكمل مجريات الجولة الخامسة من بطولة الأمير سلطان الفيصل للناشئين، حيث يأمل خالد الأحمدي سائق فريق النادي الأهلي الذي يتصدر البطولة برصيد 91 نقطة في حسم لقب البطولة قبل الختام بجولة، ويأتي في المركز الثاني محفوظ تمبكاني سائق فريق ألفا برصيد 78 نقطة، وثالثاً يوسف العمودي سائق فريق الأهلي بـ69 نقطة.

وفي الفئة الأولى من بطولة جي تي السعودية تنحصر المنافسة بين سائقي فريق سهام السعودية، إذ يتصدر الأمير محمد بن سعود الترتيب برصيد 97 نقطة، وبفارق ست نقاط عن المركز الثاني الأمير محمد بن فيصل، فيما يأتي رائد أبو زناده في المركز الثالث بـ72 نقطة.

يذكر أن عبدالله الدوسري سائق فريق النادي الأهلي قد حسم لقب الفئة الثانية برصيد 106 نقاط، فيما يتصدر الفئة الثالثة من ذات البطولة فيصل البراهيم برصيد 73 نقطة، يليه خالد الزايد بـ62 نقطة.