الصائغ الثاني عشر عالمياً للجمباز

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 25 March 2017 - 02:05 am

حقق جعفر الصائغ لاعب المنتخب السعودي للجمباز المركز الثاني عشر "جهاز طاولة القفز"، في بطولة كأس العالم للجمباز، والمقامة حالياً في دولة قطر، والتي تختتم منافساتها مساء اليوم السبت .

ويشارك الصائغ ضمن قائمة المنتخب السعودي للجمباز في البطولة التي انطلقت مسابقاتها يوم الأربعاء الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، ويشرف مكى المبيريك فنيا على المنتخب، فيما يترأس بعثة المنتخب لكأس العالم إسماعيل المبيريك عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجمباز.