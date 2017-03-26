استقالة العمراني الأمين العام للاتحاد الافريقي للقدم بعد هزيمة حياتو

القاهرة - رويترز | Sunday, 26 March 2017 - 15:44 pm

استقال هشام العمراني الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم من منصبه اليوم الأحد بعد نحو أسبوع من خسارة عيسى حياتو انتخابات رئاسة الاتحاد القاري.





وقال العمراني، في خطاب أرسله للاتحاد الافريقي للعبة، إنه سيترك منصبه غداً الاثنين دون ذكر سبب استقالته.





وتولى المغربي العمراني هذا المنصب على مدار السنوات الست الماضية.





وخسر حياتو رئاسة الاتحاد في الانتخابات التي تمت في إثيوبيا قبل عشرة أيام كما فقد ستة من المقربين منه مناصبهم في اللجنة التنفيذية للاتحاد أيضا.





وتولى الكاميروني حياتو (70 عاما) رئاسة الاتحاد القاري للعبة منذ 29 عاما.





وسيلتقي الرئيس الجديد أحمد أحمد وهو من مدغشقر مع موظفي الاتحاد غدا الاثنين في القاهرة.