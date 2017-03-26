القادسية يوقع عقد شراكة جديد

الخبر - الرياض | Sunday, 26 March 2017 - 14:32 pm

وقعت إدارة نادي القادسية مساء اليوم الأحد عقد شراكة مع شركة أوف سايد للملابس الرياضية، ليكون راعياً لأطقم جميع ألعاب وفرق النادي، لمدة عام اعتباراً من الموسم القادم.



ومثل نادي القادسية في التوقيع، نائب الرئيس عبدالله بادغش في حين مثل شركة أوف سايد مالكي الشركة فارس أبوعلي وعمار الخان.



هذا وسيقوم النادي والشركة قبل بداية الموسم القادم، بإزاحة الستار عن الأطقم الرسمية للفريق الأول.



وأكد فارس أبوعلي أن نادي القادسية كان رأس أولويات ومخططات الشركة للموسم الجديد، وأن ذلك يعود لتاريخ القادسية العريق في كرة القدم السعودية، إضافة إلى أنه يعتبر منبعاً لنجوم الكرة السعودية.



وأوضح أبوعلي أن عقد الشراكة ينص على توريد كافة أطقم النادي لجميع ألعاب وفرق النادي، بالإضافة إلى إنشاء متجر خاص لجماهير وعشاق النادي.