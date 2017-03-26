اتحاد الكرة يوقع شراكة مع مايسترو بيتزا
الرياض - الرياضية | Sunday, 26 March 2017 - 16:09 pm
وقع الاتحاد العربي السعودي مساء اليوم الأحد، عقد رعاية مع شركة مطاعم مايسترو بيتزا، ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي السعودي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مراسم التوقيع عقد الرعاية مع ممثلي شركة مايسترو بيتزا.
فيما علقت شركة المطاعم عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن هذه الرعاية: "بكل فخر، مايسترو بيتزا الشريك الرسمي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، والمنتخب السعودي لكرة القدم".