تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود إلى نهائيات دورة الصعود لدوري أندية الدرجة الثانية، بعد تغلبه على عرعر بهدف دون مقابل سجله ريان الحويل عند الدقيقة 92، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم بالرس، في إ