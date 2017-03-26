الأخضر "ب" يواجه عمان الأولمبي ودياً

الرياض - الرياضية | Sunday, 26 March 2017 - 15:40 pm

يخوض منتخبنا الوطني "ب" لكرة القدم، ثاني مبارياته الودية في ختام معسكره الإعدادي المقام في مدينة الرياض منذ الـ17 من شهر مارس، ضمن الاستعداد للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة 2017م، والتي تستضيفها جمهورية أذربيجان في مدينة باكو خلال شهر مايو المقبل.



وسيلتقي منتخبنا غدًا الإثنين نظيره منتخب عمان الأولمبي عند الساعة الـ6:45م، بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.



هذا وقد أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب عمان الأولمبي، حيث جاء التكليف على النحو التالي:

ماجد الشمراني حكم ساحة ويعاونه عيسى الخيبري مساعد أول ويعاونه ماجد سرور مساعد ثاني وسيكون سامي الجريس حكماً رابعاً.