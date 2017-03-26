عبدالله بن مساعد يستقبل إدارة الشعلة
الرياض - الرياضية | Sunday, 26 March 2017 - 16:29 pm
استقبل الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي اليوم الأحد عضو شرف نادي الشعلة عبدالله بن محمد الخنين.
وشكر رئيس الهيئة الخنين الذي تبرع بأرض مساحتها (143 ألف متر مربع) لإقامة منشآت وملاعب رياضية لنادي الشعلة.
واطلع الأمير عبدالله بن مساعد على تقرير مفصل عن برامج النادي ومشاركاته من رئيس مجلس فهد الطفيل ، وذلك بحضور مدير الاستثمار بنادي الشعلة سلميان الطفيل.