كاهيل: يجب على الأستراليين التحلي بالهدوء قبل لقاء الإمارات

سيدني - رويترز | Sunday, 26 March 2017 - 16:22 pm

احتفظ تيم كاهيل بثقته في قدرة أستراليا على التأهل لكأس العالم 2018 لكرة القدم، رغم التعادل في آخر أربع مباريات ليتأخر بثلاث نقاط عن قمة المجموعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات.



ولدى أستراليا عشر نقاط من ست مباريات وتتأخر بثلاث نقاط عن السعودية واليابان، ويتأهل أول منتخبين فقط بشكل مباشر إلى كأس العالم، ولذلك لن يتحمل الفريق التعثر على أرضه أمام الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.



وتتأخر الإمارات بنقطة واحدة عن الأستراليين قبل خوض المباراة، ويدرك المنتخب العربي أنه يحتاج إلى الفوز في سيدني للتقدم للمركز الثالث الذي يؤهل صاحبه لخوض الملحق.



ورغم ذلك، طالب كاهيل مشجعي أستراليا بالتحلي بالهدوء وقال اللاعب البالغ عمره 37 عام: "إن الفريق فاز مرتين في ست مباريات ويملك سجلاً رائعاً على أرضه".

كما قال كاهيل للصحفيين: "مرت أشهر عديدة دون أن نفوز بأي مباراة، قبل أن نحرز لقب كأس آسيا 2015".



وأضاف: "أدرك الأمر بشكل أفضل قليلا من الآخرين، أنا مثقف كثيراً كلاعب وكشخص، أنا أتحلى بالهدوء، نحن لم نخسر".



وخسرت أستراليا مرة واحدة على أرضها في 56 مباراة بالتصفيات منذ 1981، وجاء التعثر بنتيجة 1-0 أمام الصين منذ تسع سنوات في مباراة غير مؤثرة وهو السجل الذي يمنح كاهيل دفعة كبيرة من الثقة.



وقال كاهيل: "نلعب بأسلوب تسبب في مشكلات للمنافسين في الماضي، سنضع المنافس تحت ضغط كبير، ستكون المباراة صعبة على المنافس".



وأضاف: "إن السجل الرائع لأستراليا على أرضها، لا يعني شيئاً، كل ما يهم ما سيحدث هذا الأسبوع".



وسجل كاهيل هدف الفوز على الإمارات في أبوظبي في سبتمبر أيلول الماضي، بعد المشاركة كبديل، ولا يكترث من إمكانية الجلوس مجدداً على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة.



وقال كاهيل: "عند سؤالي عند الأمر، فأنا جاهز دائماً للمساهمة، المدرب يعرف الشيء الأفضل بالنسبة لنا".