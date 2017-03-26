بعد غدٍ في جدة.. اتحاد القدم يقيم يوم المدربين الوطنيين الثاني

الرياض - الرياضية | Sunday, 26 March 2017 - 18:01 pm

يقيم الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يوم المدربين الوطنيين الثاني، وذلك بعد غدٍ الثلاثاء في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة، ووجه الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الدعوة للمدربين الوطنيين لحضور الفعالية التي تنطلق من صباح يوم الثلاثاء، قبل أن ينتقل المشاركون لحضور مباراة منتخبنا الوطني الأول أمام شقيقه العراق، التي تأتي ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال الكأس العالم 2018م في روسيا.



وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم مدير إدارة تطوير كرة القدم طلال آل الشيخ أهمية ملتقى يوم المدرب السعودي الثاني، مشددًا على أهمية حضور المدربين الوطنيين والاستفادة مما سيتم طرحه من قبل المختصين في مجال التدريب، والاطلاع على كل ما من شأنه تطوير أدواتهم التدريبية.



وأشار طلال آل الشيخ في تصريحه أنه تم توجيه الدعوة للعديد من المختصين في عالم التدريب وتطوير كرة القدم لتقديم محاضرات للمشاركين خلال اليوم المخصص لهم، مبينًا أنهم في الاتحاد السعودي لا يألون جهدًا في سبيل دعم المدربين الوطنيين وتطويرهم وتذليل العقبات أمامهم ليقدموا أفضل ما لديهم.



وكشف مدير إدارة تطوير كرة القدم أن الجميع يدرك أهمية وجود مدربين وطنيين يعملون في الأندية، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة كرويًا لديهم عدد كبير من المدربين الذين يعملون في أنديتها وكذلك المنتخبات، مشيرًا إلى أن المسؤولية مشتركة لمنح الثقة للمدرب السعودي للعمل في الأندية أو المنتخبات، مطالبًا المدربين أنفسهم بالاطلاع على كل جديد في عالم كرة القدم والحصول على الدورات وتنمية قدراتهم علميا وميدانيًا.



وشدد طلال آل الشيخ على أن هناك تطور لافت في المدربين السعوديين في الوقت الراهن، معربًا عن سعادته بوجود أسماء عدة للمدربين في المنتخبات الوطنية وكذلك بعض الأندية، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي ممثلًا في رئيس مجلس إدارته عادل عزت يعمل على توفير كل المتطلبات للمدربين الوطنيين من خلال الدورات في كافة المجالات ومنحهم الفرصة في المنتخبات إلى جانب فتح آفاق جديدة للمدربين الوطنيين من خلال برامج عدة.



وقدم آل الشيخ شكره للأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة لرعايته ليوم المدربين الأول ودعمه اللامحدود لهم ولكرة القدم السعودية وتطويرها، إلى جانب رئيس الاتحاد السعودي عادل بن محمد عزت والأمين العام عادل بن عبدالله البطي وأعضاء المجلس ورئيس اللجنة الفنية السيد جان فان وينكل، والعاملون معه لما يقدمونه من جهد في سبيل تطوير المدربين الوطنيين.