أنجوس يركز على لياقة لاعبي القادسية في أبوظبي

أبوظبي - الرياضية | Sunday, 26 March 2017 - 20:00 pm

كثف البرازيلي هيليو دوس أنجوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، تمارين الفريق خلال معسكر الفريق المقام حالياً في العاصمة الأماراتية أبوظبي، بعد الجولة الحرة التي منحها للاعبين مساء أمس السبت عقب الفوز على الوحدة الأماراتي ٤-١.





وشملت الحصة الصباحية الجوانب اللياقية في النادي الصحي، تحت إشراف البرازيلي جيرمي رودريجو مدرب اللياقة، فيما بدأت الحصة المسائية التي أقيمت على ملعب نادي ضباط الجيش بأبوظبي باجتماع بين أنجوس واللاعبين، قبل أن يقسم البرازيلي اللاعبين لثلاث مجموعات، ليختتم المران بمناورة على منتصف الملعب ثم تمارين لياقة إضافية .