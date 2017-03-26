ألمانيا تعبر أذربيجان برباعية في تصفيات كأس العالم

باكو - د ب أ | Sunday, 26 March 2017 - 21:00 pm

أحرز النجم أندريه شورله هدفين وساهم في صنع آخر، ليقود المنتخب الألماني للفوز 4/1، على مضيفه منتخب أذربيجان اليوم الأحد، في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل.



وواصل المنتخب الألماني (بطل العالم) التحليق في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، في حين تجمد رصيد منتخب أذربيجان عند سبع نقاط في المركز الرابع.



وافتتح شورله التسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل ديميتري نازاروف لأذربيجان في الدقيقة 31.



ولم يهنأ أصحاب الأرض بالتعادل كثيراً، بعدما أعاد توماس مولر التقدم لألمانيا مرة أخرى، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 36 من صناعة شورله، فيما أضاف ماريو جوميز الهدف الثالث في الدقيقة 45 من ضربة رأس متقنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وحافظ المنتخب الألماني على فرض سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، ليعود شورله لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81.