محمد الدوسري للاعبي الاتفاق: المرحلة المقبلة حساسة

الدمام - الرياضية | Sunday, 26 March 2017 - 21:12 pm

انطلق تدريب الفريق الأول بنادي الاتفاق مساء اليوم الأحد، بكلمة محمد الدوسري رئيس جهاز الكرة، دعى فيها اللاعبين لرفع مستوى التركيز والانضباط والتفاعل مع المدرب طوال الأيام المقبلة، مطالباً اللاعبين بالتعامل مع المرحلة المقبلة كمرحلة جديدة في مشوار الفريق سواءً في بطولة كأس الملك، وكذلك في الدوري.



وعلى الصعيد الميداني، بدأ فريق الاتفاق تنفيذ برنامجه الخاص بمواجهة التعاون، والذي سيلتقيه الخميس المقبل في دور الـ 8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ودشن الهولندي إلكو شاتوري مدرب الفريق، تدريباته الخاصة بالمباراة المنتظرة، بعد أن خصص الفترة الماضية لرفع مستوى الأداء اللياقي والفني للاعبين، مستفيداً من فترة التوقف الذي يشهدها دوري جميل، ونفذ اللاعبون جملة من الحصص البدنية والفنية، حيث ركز إلكو على تنفيذ عدد من التطبيقات الفردية والجماعية.



من جانب آخر، واصل المدافع البوركيني محمد كوفي تدريباته اللياقية الخاصة مع مساعد المدرب الأسترالي آرثر، وذلك في إطار برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي لحقت به، فيما واصل المهاجم الفرنسي لينل كيتمبالا تدريباته مع الفريق لليوم الرابع، وذلك في إطار التجربة الميدانية التي يخوضها مع الفريق الذي يبحث عن التعاقد مع لاعب أجنبي بديل عن المهاجم البوليفي المصاب ياسماني دوك.