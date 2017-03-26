المنتخب الإنجليزي يتغلب على ليتوانيا ويعزز صدارته في التصفيات الأوروبية

لندن - د ب أ | Sunday, 26 March 2017 - 21:12 pm

عزز المنتخب الإنجليزي لكرة القدم صدارته للمجموعة السادسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بتغلبه على منتخب ليتوانيا 2/0، على ملعب ويمبلي في لندن اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من التصفيات.



وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله جيرمين ديفو في الدقيقة 22.



وفي الشوط الثاني، أضاف جيمي فاردي الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 66.



وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في التصفيات، حيث يعد هذا الفوز هو الرابع له في التصفيات مقابل التعادل في مباراة واحدة.



في المقابل، توقف رصيد منتخب ليتوانيا عند خمس نقاط في المركز الرابع، حيث تعد هذه الخسارة هي الثانية له في التصفيات مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.



ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع مضيفه الإسكتلندي يوم 10 يونيو المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات، فيما يستضيف منتخب ليتوانيا نظيره السلوفاكي في ذات اليوم ونفس الجولة.